"Арсенал" готовит очередное предложение по голкиперу "Шеффилда"

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"Арсенал" готовит очередное предложение по голкиперу "Шеффилда" Фото: инстаграм Рэмсдейла

"Арсенал" не оставляет попыток подписать вратаря "Шеффилда" Аарона Рэмсдейла.

По сведениям Sky Sports, "канониры" предлагают за 23-летнего голкипера 29 миллионов евро. Отметим, что это уже третье предложение лондонского клуба по игроку.

В прошлом сезоне Рэмсдейл принял участие в 42 матчах и пропустил 68 голов.

Напомним, что Рэмсдейл вызывался в сборную Англии на Евро-2020.

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