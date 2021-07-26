Это′О: "Это Месси играл со мной, а не я с ним"
Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это'О вспомнил Лионеля Месси, отвечая на вопрос о Ансу Фати.
- Что Фати может подчерпнуть у Месси? Вы играли с Лионелем.
- Нет. Он играл со мной, а это другое. Месси играл со мной. Я не играл с Месси. В мое время, когда я был в команде, Месси играл со мной. Все было совсем иначе", - приводит слова Это'О Daily Mail.
Напомним, что Это'О защищал цвета каталонцев с 2004 по 2009 год. Он провел 199 матчей и забил 130 голов.
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|20
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|Алавес
|20
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|20
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|20
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|Леганес
|20
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|20
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