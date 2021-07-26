Роналду вернулся в расположение "Ювентуса"

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Роналду вернулся в расположение "Ювентуса"Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в расположение клуба.

Как сообщает Tuttosport, 36-летний португалец уже находится на базе клуба, где вскоре пройдет медобследование.

Также у Роналду запланирована встреча с наставником "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, на которой будет обсуждаться будущее игрока в команде.

Напомним, что контракт Роналду с клубом истекает следующим летом.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, это правда. Я вернулся, что бы закончить начатое мною дело, по уничтожению Ювентуса как Топ-клуба с карты футбольной Европы!

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