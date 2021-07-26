Роналду вернулся в расположение "Ювентуса"
Фото: инстаграм Роналду
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в расположение клуба.
Как сообщает Tuttosport, 36-летний португалец уже находится на базе клуба, где вскоре пройдет медобследование.
Также у Роналду запланирована встреча с наставником "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, на которой будет обсуждаться будущее игрока в команде.
Напомним, что контракт Роналду с клубом истекает следующим летом.
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|26
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