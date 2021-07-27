"Барселона" предложит Серхи Роберто новый контракт

Теги барселонасерхи роберто

"Барселона" предложит Серхи Роберто новый контракт Фото: инстаграм Роберто

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто может остаться в клубе.

Как сообщает журналист Cadena SER Санти Овалле, каталонцы намерены предложить 29-летнему испанцу новый двухлетний контракт с значительным понижением зарплаты.

Ранее сообщалось, что Роберто, который зарабатывает 10,5 миллиона евро в год, отказывается идти на сокращение зарплаты.

Напомним, что "Барса" ведет переговоры о понижении зарплаты с рядом футболистов. В предложении предусмотрено большое понижение в первый год, однако повышение в ближайшие годы, чтобы компенсировать потери. Общее снижение составит менее 50%. Переговоры между агентами и клубом продолжаются.

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