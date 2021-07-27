"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Варана
Фото: инстаграм Варана
Защитник "Реала" Рафаэль Варан продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Sky Sports, "МЮ" заплатит за 28-летнего француза 48 миллионов евро с учетом бонусов.
С самим футболистом будет подписан контракт до 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Медобследование запланировано в первой половине недели.
Напомним, что зарплата Варана в "МЮ" составит порядка 12 миллионов евро в год.
Читайте также: "Реал" не станет выходить на трансферный рынок после ухода Варана. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18