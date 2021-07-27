"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Варана

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"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Варана Фото: инстаграм Варана

Защитник "Реала" Рафаэль Варан продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, "МЮ" заплатит за 28-летнего француза 48 миллионов евро с учетом бонусов.

С самим футболистом будет подписан контракт до 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Медобследование запланировано в первой половине недели.

Напомним, что зарплата Варана в "МЮ" составит порядка 12 миллионов евро в год.

Читайте также: "Реал" не станет выходить на трансферный рынок после ухода Варана. | http://soccernews.ru
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