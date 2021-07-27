"Кьево" утратил профессиональный статус и вылетел в Серию D

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"Кьево" утратил профессиональный статус и вылетел в Серию D

Футбольный клуб "Кьево" лишился профессионального статуса.

Как сообщает  Football Italia, клубу отказали в регистрации из-за долгов и банкротства.

Таким образом, "Кьево" покинет Серию В и будет переведен в любительский дивизион - Серию D. Место команды в Серии В займет "Козенца".

По итогам прошлого сезона "Кьево" занял в Серии В 8-е место. С 2001 по 2019 год (с перерывом на сезон-2007/08) "Кьево" выступал в Серии А.

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