"Кьево" утратил профессиональный статус и вылетел в Серию D

Футбольный клуб "Кьево" лишился профессионального статуса.

Как сообщает Football Italia, клубу отказали в регистрации из-за долгов и банкротства.

Таким образом, "Кьево" покинет Серию В и будет переведен в любительский дивизион - Серию D. Место команды в Серии В займет "Козенца".

По итогам прошлого сезона "Кьево" занял в Серии В 8-е место. С 2001 по 2019 год (с перерывом на сезон-2007/08) "Кьево" выступал в Серии А.

Читайте также: Серия А объявила календарь на сезон-2021/22. | http://soccernews.ru