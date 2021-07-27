"Кьево" утратил профессиональный статус и вылетел в Серию D
Футбольный клуб "Кьево" лишился профессионального статуса.
Как сообщает Football Italia, клубу отказали в регистрации из-за долгов и банкротства.
Таким образом, "Кьево" покинет Серию В и будет переведен в любительский дивизион - Серию D. Место команды в Серии В займет "Козенца".
По итогам прошлого сезона "Кьево" занял в Серии В 8-е место. С 2001 по 2019 год (с перерывом на сезон-2007/08) "Кьево" выступал в Серии А.
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|4
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|26
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|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|17
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|Лечче
|27
|25
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|20
|Брешия
|27
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