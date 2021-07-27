Торрес прокомментировал свое назначение в молодежную команду "Атлетико"

Теги атлетико мадридфернандо торрес

Торрес прокомментировал свое назначение в молодежную команду "Атлетико"Фото: инстаграм Торреса

Экс-игрок сборной Испании Фернандо Торрес высказался о своем назначении тренером молодежной команды "Атлетико".

"Горд и рад возвращению домой. Пришло время принять этот захватывающий вызов. Мы сделаем всё возможное, чтобы быть полезными нашему "Атлетико" - сказал Торрес.

Ранее сообщалось, что Торрес заключил контракт до лета 2022 года.

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