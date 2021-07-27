"Ливерпуль" вышел из борьбы за Кьезу

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"Ливерпуль" вышел из борьбы за Кьезу Фото инстаграм Федерико Кьезы

"Ливерпуль" отказался от идеи трансфера форварда "Ювентуса" Федерико Кьезы.

По сведениям Calciomercato, мерсисайдцев отпугнула высокая стоимость 23-летнего итальянца.

Напомним, что "Ювентус" отклонил предложение "Ливерпуля" в размере 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кьеза провел 43 матча, в которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

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