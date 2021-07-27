"Барселона" сделала заявление касательно будущего Умтити и Пьянича

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"Барселона" сделала заявление касательно будущего Умтити и Пьянича Фото: инстаграм Умтити

Исполнительный директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил, что защитник Самюэль Умтити и хавбек Миралем Пьянич выставлены на трансфер.

"Все футболисты "Барселоны" понимают свою ситуацию. Эти два футболиста знают мнение тренера и наши возможности. С должным уважением мы общаемся с их агентами, мы готовы их отпустить", - приводит слова Алемани Football Espana.

Напомним, что "Барса" готова продать этих двух игроков из-за их высокой зарплаты. Кроме того, они не входят в планы тренерского штаба.

В прошлом сезоне Умтити принял участие в 16 матчах. Пьянич провел 30 игр. У обоих футболистов нет результативных действий.

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