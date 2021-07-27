"Бешикташ" близок к подписанию трансферной цели российских клубов

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"Бешикташ" близок к подписанию трансферной цели российских клубов Фото: инстаграм Година

Защитник "Кальяри" Диего Годин попал в сферу интересов "Бешикташа".

"Бешикташ" намерен подписать Диего Година. "Кальяри" готов отпустить футболиста, так как его зарплата слишком высока для клуба. Ведутся переговоры о контракте до 2023 года с возможность продления ещё на один сезон. Экс-капитан "Атлетико" уже отклонил предложения из России, Мексики и ОАЭ", - сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, что интерес к 35-летнему уругвайцу проявляли "Динамо" и ЦСКА.

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