Карпин ответил на вопрос о капитане сборной России
Фото: твиттер РФС
Наставник сборной России Валерий Карпин поднял вопрос о капитане национальной команды.
"Чтобы понять, кто станет капитаном, нужно понять, кто приедет. Не дай бог, кто-то получит повреждение, посмотрим, кто приедет на первый сбор. Из этих игроков будем делать вывод. А кого вижу капитаном - нужно будет пообщаться со всеми, познакомиться, общение с кандидатами, тренерами команд уже запланировано.
Уже договорился пообщаться со Слуцким, он может многое рассказать и про совмещение, и про футболистов, которые могут быть нам интересны к сентябрю. С Черчесовым пока не планировал общаться", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
Напомним, что на Евро-2020 капитанская повязка была у Артема Дзюбы.
Читайте также: Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России. | http://soccernews.ru
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