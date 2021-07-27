Карпин ответил на вопрос о капитане сборной России

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Наставник сборной России Валерий Карпин поднял вопрос о капитане национальной команды.

"Чтобы понять, кто станет капитаном, нужно понять, кто приедет. Не дай бог, кто-то получит повреждение, посмотрим, кто приедет на первый сбор. Из этих игроков будем делать вывод. А кого вижу капитаном - нужно будет пообщаться со всеми, познакомиться, общение с кандидатами, тренерами команд уже запланировано.

Уже договорился пообщаться со Слуцким, он может многое рассказать и про совмещение, и про футболистов, которые могут быть нам интересны к сентябрю. С Черчесовым пока не планировал общаться", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Напомним, что на Евро-2020 капитанская повязка была у Артема Дзюбы.

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