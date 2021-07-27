"Герта" объявила о подписании Йоветича

Фото: твиттер "Герты"

Форвард Стеван Йоветич перебрался в "Герту".

Как сообщает твиттер клуба, 31-летний футболист подписал контракт по схеме "2+1".

Последним клубом Йоветича был "Монако", за который он выступал с 2017 по 2021 год.

В прошлом сезоне на счету Йоветича 7 забитых голов в 33 матчах.

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