"Герта" объявила о подписании Йоветича
Фото: твиттер "Герты"
Форвард Стеван Йоветич перебрался в "Герту".
Как сообщает твиттер клуба, 31-летний футболист подписал контракт по схеме "2+1".
Последним клубом Йоветича был "Монако", за который он выступал с 2017 по 2021 год.
В прошлом сезоне на счету Йоветича 7 забитых голов в 33 матчах.
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|6
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|Хоффенхайм
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|32
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|Шальке
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|Герта
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
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