"Герта" объявила о подписании Йоветича

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"Герта" объявила о подписании ЙоветичаФото: твиттер "Герты"

Форвард Стеван Йоветич перебрался в "Герту".

Как сообщает твиттер клуба, 31-летний футболист подписал контракт по схеме "2+1".

Последним клубом Йоветича был "Монако", за который он выступал с 2017 по 2021 год.

В прошлом сезоне на счету Йоветича 7 забитых голов в 33 матчах.

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