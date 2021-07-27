"Отвратительная обезьяна": Мориба подвергся оскорблениям из-за ситуации с контрактом с "Барселоной"

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"Отвратительная обезьяна": Мориба подвергся оскорблениям из-за ситуации с контрактом с "Барселоной" Фото: инстаграм Мориба

На хавбека "Барселоны" Илайша Морибу обрушился шквал оскорблений и угроз в социальных сетях.

Как сообщает Diario Sport, болельщики недовольны, что у "Барселоны" возникли проблемы с продлением контракта с 18-летним футболистом.

"Черный никому не нужен", "отвратительная обезьяна", "если я увижу тебя, зарежу" - такие комментарии оставляли пользователи.

Напомним, что Мориба был переведен в молодежную команду до урегулирования вопроса с контрактом.

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