"Локомотив" нацелился на хавбека "Шальке"

Фото: инстаграм Маскареля

"Локомотив" хочет подписать хавбека "Шальке" Омара Маскареля.

По сведениям Superdeporte, на 28-летнего испанца также претендует "Валенсия".

Контракт футболиста с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Маскарель провел 26 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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