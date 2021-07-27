Кепа принес извинения Сарри за инцидент в финале Кубка лиги с "Манчестер Сити" в 2019 году

1 Теги челсикепа аррисабалагамаурицио сарриманчестер сити

Кепа принес извинения Сарри за инцидент в финале Кубка лиги с "Манчестер Сити" в 2019 годуФото: инстаграм Кепы

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага извинился перед экс-тренером команды Маурицио Сарри за инцидент с заменой в финале Кубка английской лиги-2019 с "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 - по пенальти).

"Манчестер Сити" доминировал в экстра-таймах, и до пенальти оставалось совсем немного времени. После сэйва я почувствовал что-то в ноге и позвал физиотерапевта, чтобы убедиться, что ничего серьезного не случилось. Однако прежде всего я хотел, чтобы команда передохнула. Внезапно я увидел, что Сарри отправил Кабальеро разминаться. Он думал, что я не смогу продолжить игру. Мое намерение, правильное или неправильное, состояло только в том, чтобы потянуть время и помочь команде. У меня не было никаких серьезных проблем, которые могли бы помешать мне продолжать играть.

Я попытался дать понять, что я в порядке, что у меня нет повреждения. Однако мы играли на "Уэмбли" при 80 тысяч зрителей, поэтому Сарри меня не понял. Когда резервный судья поднял табло, очевидно, я должен был уйти с поля. Мне жаль, что я этого не сделал. Я был неправ. Сожалею обо всех, кто был в это вовлечен. О Маурицио Сарри, которого я подставил на публике. О Вилли - товарище по команде и большом профессионале. Обо всех моих товарищах по команде и фанатах "Челси", которым пришлось мириться со всем шумом, который создавался во время игры и после нее.

Внутри клуба ситуация не имела больших последствий. Я поговорил с тренером, мы обсудили, как каждый из нас видел ситуацию, и мы прояснили ее. Меня исключили из состава на один матч, однако через неделю я уже вернулся в команду. Помню, как провел отличную игру с "Фулхэмом" - тогда показалось, что все наладилось. Пару месяцев спустя мы прошли "Айнтрахт" в полуфинале Лиги Европы, и я отбил два пенальти в серии пенальти. Внутри все снова было в порядке.

Однако за пределами клуба все вышло из-под контроля. Когда я взял телефон после финала Кубка лиги, я понял, что инцидент стал мировой новостью. В течение следующих трех или четырех дней это не прекращалось. Это было невероятно. И очевидно, что большинство людей подумали, что я проявил неуважение к Маурицио. Я чувствовал, что меня неправильно поняли, так как у меня не было никакого намерения оскорблять тренера. Я только пытался сказать ему, что со мной все в порядке... Пытался объяснить это прессе, но не смог.

К счастью, теперь это просто анекдот из прошлого. У меня все еще фантастические отношения с Маурицио. И в следующий раз, в подобной ситуации, я буду знать, что делать. Однако это пример того, что не все так, как кажется со стороны", - заявил Кепа.

Читайте также: "Челси" готов включить в сделку по Кейну одного из своих футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

wagner
wagner

А я думал, что он тогда сразу извинился. На следующий день.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" интересуется хавбеком "Бенфики"

"Спартак" интересуется хавбеком "Бенфики"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов