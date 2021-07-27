Кепа принес извинения Сарри за инцидент в финале Кубка лиги с "Манчестер Сити" в 2019 году
Фото: инстаграм Кепы
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага извинился перед экс-тренером команды Маурицио Сарри за инцидент с заменой в финале Кубка английской лиги-2019 с "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 - по пенальти).
"Манчестер Сити" доминировал в экстра-таймах, и до пенальти оставалось совсем немного времени. После сэйва я почувствовал что-то в ноге и позвал физиотерапевта, чтобы убедиться, что ничего серьезного не случилось. Однако прежде всего я хотел, чтобы команда передохнула. Внезапно я увидел, что Сарри отправил Кабальеро разминаться. Он думал, что я не смогу продолжить игру. Мое намерение, правильное или неправильное, состояло только в том, чтобы потянуть время и помочь команде. У меня не было никаких серьезных проблем, которые могли бы помешать мне продолжать играть.
Я попытался дать понять, что я в порядке, что у меня нет повреждения. Однако мы играли на "Уэмбли" при 80 тысяч зрителей, поэтому Сарри меня не понял. Когда резервный судья поднял табло, очевидно, я должен был уйти с поля. Мне жаль, что я этого не сделал. Я был неправ. Сожалею обо всех, кто был в это вовлечен. О Маурицио Сарри, которого я подставил на публике. О Вилли - товарище по команде и большом профессионале. Обо всех моих товарищах по команде и фанатах "Челси", которым пришлось мириться со всем шумом, который создавался во время игры и после нее.
Внутри клуба ситуация не имела больших последствий. Я поговорил с тренером, мы обсудили, как каждый из нас видел ситуацию, и мы прояснили ее. Меня исключили из состава на один матч, однако через неделю я уже вернулся в команду. Помню, как провел отличную игру с "Фулхэмом" - тогда показалось, что все наладилось. Пару месяцев спустя мы прошли "Айнтрахт" в полуфинале Лиги Европы, и я отбил два пенальти в серии пенальти. Внутри все снова было в порядке.
Однако за пределами клуба все вышло из-под контроля. Когда я взял телефон после финала Кубка лиги, я понял, что инцидент стал мировой новостью. В течение следующих трех или четырех дней это не прекращалось. Это было невероятно. И очевидно, что большинство людей подумали, что я проявил неуважение к Маурицио. Я чувствовал, что меня неправильно поняли, так как у меня не было никакого намерения оскорблять тренера. Я только пытался сказать ему, что со мной все в порядке... Пытался объяснить это прессе, но не смог.
К счастью, теперь это просто анекдот из прошлого. У меня все еще фантастические отношения с Маурицио. И в следующий раз, в подобной ситуации, я буду знать, что делать. Однако это пример того, что не все так, как кажется со стороны", - заявил Кепа.
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|Команда
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|Борнмут
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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