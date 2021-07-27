Арендованный "Шальке" Михайлов сравнил уровни российского и европейского футбола

Фото: инстаграм Михайлова

Хавбек "Зенита" Ярослав Михайлов, находящийся в аренде в "Шальке", высказался о своем переходе в немецкий клуб.

"Тут уровень намного выше. Первые мысли были: "Какой "Шальке", серьезно?"

Даже представить не мог, что через месяц после окончания сезона в молодежном первенстве мне поступит такое предложение. Всегда стремился к росту, работал, надеялся, что в будущем появится такая возможность. Однако чтобы в 18 лет уехать в европейский чемпионат - представить не мог.

Считаю, европейский футбол сейчас на несколько шагов опережает российский. Теперь наслаждаюсь этими моментами в "Шальке". Здесь на тренировках к тебе более требовательны, чем в России. Например, если ты где-то не добежал - напихает не только тренер, но и футболисты. В "Шальке" команда - единое целое. Или ты где-то хорошо сыграл - тебя все похвалят. Просят подходить к тренеру или к футболистам, если что-то непонятно. Пытаются максимально расположить к себе, чтобы комфортно было всем. Здесь совсем другой менталитет.

Мне пока замечаний не было. А вот другим футболистам, кто не добежал, уже пихали. Надеюсь, мне не будут, ха-ха. Что еще впечатлило - длительность тренировок: занимаемся по три-четыре часа. А перед завтраком все время проходим тестирования на мышцы: проверяют нашу силу рук. Еще растяжкой занимаемся каждое утро", - приводит слова Михайлова Sport24.

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