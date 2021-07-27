"Спартак" интересуется хавбеком "Бенфики"
Фото: инстаграм Пиреса
Хавбек "Бенфики" Габриэл Пирес попал в сферу интересов "Спартака".
По сведениям A Bola, "орлы" оценивают 27-летнего бразильца в 10 миллионов евро.
Отмечается, что в услугах Пиреса также заинтересованы "Алавес" и еще несколько клубов Ла Лиги.
В прошлом сезоне на счету Пиреса один гол и три ассиста в 32 играх.
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