"Спартак" интересуется хавбеком "Бенфики"

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"Спартак" интересуется хавбеком "Бенфики"Фото: инстаграм Пиреса

Хавбек "Бенфики" Габриэл Пирес попал в сферу интересов "Спартака".

По сведениям A Bola, "орлы" оценивают 27-летнего бразильца в 10 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Пиреса также заинтересованы "Алавес" и еще несколько клубов Ла Лиги.

В прошлом сезоне на счету Пиреса один гол и три ассиста в 32 играх.

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