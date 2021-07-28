"Челси" объявил о подписании нового вратаря

Теги челсимаркус беттинелли

"Челси" объявил о подписании нового вратаряФото: твиттер "Челси"

Голкипер Маркус Беттинелли стал игроком "Челси".

Как сообщает сайт клуба, 29-летний вратарь подписал контракт до 2023 года. Стоит отметить, что он перешел на правах свободного агента.

"Челси" подписал Беттинелли на замену Вилли Кабальеро, который летом покинул клуб.

Последним клубом Беттинелли был "Фулхэм", за который он выступал с 2010 года.

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