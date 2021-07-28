Журналист Гордон: "Спецслужбы США говорят, что был куплен ЧМ не только в России, но и в ЮАР и Катаре"

Фото: инстаграм Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон поднял тему ЧМ-2018, который принимала Россия.

"Проведение чемпионата мира или Европы по футболу, Олимпийских игр укрепляет имидж любого государства, в котором эти великие соревнования проводятся. Неслучайно их так сильно хотят провести многие страны.

Что же касается того, что Россия купила ЧМ по футболу, это не я говорил. Я цитировал тех, кто это говорит, - это американские спецслужбы и уполномоченные ведомства, которые официально заявляют о коррупции в ФИФА, о том, что был куплен не только чемпионат мира в России, но и мундиали в ЮАР и Катаре.

Общаясь с влиятельными людьми, которые знают, что там происходит, могу сказать: там крутятся невероятно огромные деньги. Есть лоббисты, которые передают их за голосование по тому или иному городу или стране. Это огромнейший бизнес. Ну вот скажите мне, разве это здравый смысл - играть матчи ЧМ в июне в жару 50 или 60 градусов?

Я знаю, что ЧМ в Катаре перенесли на декабрь. Однако изначально-то планировалось в июне. И скажите мне, что это не коррупция - планировать матчи в такую жару. Неделю назад был рядом с Катаром, в Кувейте. 70 градусов - яичница плавилась на капоте автомобилей. Американцы все это показали, разжевали - там уже и смерти пошли, и заключения руководящих органов ФИФА. Посмотрите внимательно, и вы все поймете", - заявил Гордон.

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