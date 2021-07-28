Онопко прокомментировал свое попадание в тренерский штаб сборной России
Фото: инстаграм ЦСКА
Виктор Онопко высказался о своем попадании в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.
"Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: "Если возглавлю сборную, пойдешь со мной?" А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб. Перед этим в понедельник мы втроем встретились в девять утра и за завтраком обсудили ближайшие дела. Потом тепло пообщались в РФС с Александром Дюковым и Александром Алаевым.
ПОка все обсудили в общих чертах. В деталях все будет обсуждаться в Ростове, куда мы в четверг вылетаем с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым. Там и пройдет подробный разговор и о предстоящей работе, и о ближайших планах.
Пока же в связи загруженностью в "Ростове" Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра игр чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты. Так, в этом туре я должен быть в Самаре на матче "Крыльев" и "Спартака", а Писарев поедет в Тулу, где сыграют "Арсенал" с "Рубином", - приводит слова Онопко "Спорт-Экспресс".
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