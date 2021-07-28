ЦСКА приглашает главного врача сборной России

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Руководство ЦСКА приняло решение о роспуске медицинского штаба клуба.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "армейцы" намерены пригласить главного врача сборной России Эдуарда Безуглова.

Отмечается, что Безуглов примет предложение только после разговора с новым тренером сборной Валерием Карпиным.

Безуглов работает в сборной России с 2012 года.

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