Восемь арбитров из России могут привлекаться для работы в еврокубках и на матчах сборных

Теги уефасергей карасев

Восемь арбитров из России могут привлекаться для работы в еврокубках и на матчах сборных

УЕФА составил список из российских арбитров, которые могут привлекаться к работе в первой половине евросезона-2021/22.

В элитную группу попал Сергей Карасев. В первой группе Сергей Иванов. Во второй - Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Виталий Мешков. В третьей - Павел Кукуян, Алексей Матюнин, Владимир Москалев.

Отмечается, что эти арбитры смогут работать в еврокубках и на матчах сборных.

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