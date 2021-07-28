Восемь арбитров из России могут привлекаться для работы в еврокубках и на матчах сборных
УЕФА составил список из российских арбитров, которые могут привлекаться к работе в первой половине евросезона-2021/22.
В элитную группу попал Сергей Карасев. В первой группе Сергей Иванов. Во второй - Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Виталий Мешков. В третьей - Павел Кукуян, Алексей Матюнин, Владимир Москалев.
Отмечается, что эти арбитры смогут работать в еврокубках и на матчах сборных.
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