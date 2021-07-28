Онопко назвал молодых футболистов, которые могут дебютировать за сборную России

Фото: инстаграм Тикнизяна

Ассистент наставника сборной России Виктор Онопко назвал футболистов, которых могут вызвать в национальную команду.

"Уже сейчас видно, что неплохие шансы для этого у молодых "армейцев" Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского хавбека Антона Зиньковского.

Россия богата футбольными талантами. Нужно только вовремя их заметить и помочь ребятам раскрыться", - приводит слова Онопко "Спорт-Экспресс".

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