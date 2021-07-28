Матч "Краснодар" - "Химки" пройдет без зрителей

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Матч "Краснодар" - "Химки" пройдет без зрителейФото: ФК "Краснодар"

Игра второго тура РПЛ между "Краснодаром" и "Химками" состоится при пустых трибунах.

Как сообщает сайт "быков", причиной этому является постановление губернатора Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что зрителей также не будет на игре "Ростов" - "Зенит".

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