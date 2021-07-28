"Шериф" и "Олимпиакос" прошли в 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов

Фото: твиттер "Олимпиакос"

В рамках 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Шериф" обыграл "Алашкерт", а "Олимпиакос" одолел "Нефтчи".

Таким образом, "Шериф" в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Кайрат" - "Црвена Звезда", а "Олимпиакос" встретится либо с "Лудогорцем", либо с "Мурой".

"Шериф" Молдова - "Алашкерт" Армения 3:1, первый матч - 1:0

Голы: Глишич, 11 - 0:1, Дуланто, 15 - 1:1, Луваннор, 23 - 2:1, Тилль (пен), 87 - 3:1

"Шериф": Атанасиадис, Джульен, Дуланто, Арболеда, Кристиано, Банда (Сапата, 60), Тилль (Раделич, 90), Аддо, Траоре, Кастаньеда (Даго, 81), Луваннор (Бизяк, 90).

"Алашкерт": Чанчаревич, Восканян, Кадио, Тиаго Камета, Михайлович (Жамес, 46), Давидян (Папикян, 68), Хурцидзе, Овсепян (Безкур, 46), Глишич (Жозе Эмбало, 58), Едигарян (Танков, 77), Григорян.



"Нефтчи" Азербайджан - "Олимпиакос" Греция 0:1, первый матч - 0:1

Гол: Масурас, 15 - 0:1

"Нефтчи": Мамедов, Станкович, Мбодж, Булудов (Аббасов, 31; Мурадбейли, 82), Баск, Бугрин (Наджафов, 82), Махмудов, Аррамиш, Кане, Меса Кольи (Зюльфюгарлы, 65), Лавал (Ализаде, 82).

"Олимпиакос": Цолакис, Маркович, Рубен Семеду, Ба, Сиссе, Кунде, Вальбуэна (Ранджелович, 76), Сурлис, Масурас (Врусай, 82), Лала, Кока (Эль-Араби, 86).

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