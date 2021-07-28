"Шериф" и "Олимпиакос" прошли в 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов
Фото: твиттер "Олимпиакос"
В рамках 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Шериф" обыграл "Алашкерт", а "Олимпиакос" одолел "Нефтчи".
Таким образом, "Шериф" в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Кайрат" - "Црвена Звезда", а "Олимпиакос" встретится либо с "Лудогорцем", либо с "Мурой".
"Шериф" Молдова - "Алашкерт" Армения 3:1, первый матч - 1:0
Голы: Глишич, 11 - 0:1, Дуланто, 15 - 1:1, Луваннор, 23 - 2:1, Тилль (пен), 87 - 3:1
"Шериф": Атанасиадис, Джульен, Дуланто, Арболеда, Кристиано, Банда (Сапата, 60), Тилль (Раделич, 90), Аддо, Траоре, Кастаньеда (Даго, 81), Луваннор (Бизяк, 90).
"Алашкерт": Чанчаревич, Восканян, Кадио, Тиаго Камета, Михайлович (Жамес, 46), Давидян (Папикян, 68), Хурцидзе, Овсепян (Безкур, 46), Глишич (Жозе Эмбало, 58), Едигарян (Танков, 77), Григорян.
"Нефтчи" Азербайджан - "Олимпиакос" Греция 0:1, первый матч - 0:1
Гол: Масурас, 15 - 0:1
"Нефтчи": Мамедов, Станкович, Мбодж, Булудов (Аббасов, 31; Мурадбейли, 82), Баск, Бугрин (Наджафов, 82), Махмудов, Аррамиш, Кане, Меса Кольи (Зюльфюгарлы, 65), Лавал (Ализаде, 82).
"Олимпиакос": Цолакис, Маркович, Рубен Семеду, Ба, Сиссе, Кунде, Вальбуэна (Ранджелович, 76), Сурлис, Масурас (Врусай, 82), Лала, Кока (Эль-Араби, 86).
Читайте также: Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" нацелился на Крыховяка
-
ЦСКА приглашает главного врача сборной России
-
РПЛ опубликовала расписание на второй тур (фото)
-
Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнира
-
Вылет Германии, победа Бразилии и ничья между Испанией и Аргентиной: все результаты третьего тура олимпийского футбольного турнира
Лента новостей
-
"Спартак" получил два предложения по Роше
-
"Фиорентина" ищет Кокорину новый клуб
-
Ван Перси пошутил о своем внешнем сходстве с Пучем
-
Квалификация ЛЧ: ПСВ выбил "Галатасарай", "Лудогорец" и "Янг Бойз" идут дальше
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракты с четырьмя футболистами
-
"Арсенал" готов включить Бельерина в сделку по Лаутаро Мартинесу
-
"Краснодар" нацелился на Крыховяка
-
"Шериф" и "Олимпиакос" прошли в 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов
-
Матч "Краснодар" - "Химки" пройдет без зрителей
-
Онопко назвал молодых футболистов, которые могут дебютировать за сборную России
-
Восемь арбитров из России могут привлекаться для работы в еврокубках и на матчах сборных
-
ЦСКА приглашает главного врача сборной России
-
Журналист Алланазаров рассказал, когда Шомуродов перейдет в "Рому"
-
Онопко прокомментировал свое попадание в тренерский штаб сборной России
-
1
Журналист Гордон: "Спецслужбы США говорят, что был куплен ЧМ не только в России, но и в ЮАР и Катаре"
-
"Челси" объявил о подписании нового вратаря
-
Ван Анхольт перешл в "Галатасарай"
-
"Реал" может продать Азара, Бэйла, Йовича и Иско
-
Бруну Фернандеш поделился ожиданями от сезона
-
ПСЖ сомневается в покупке Погба
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4