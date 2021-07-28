"Краснодар" нацелился на Крыховяка

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"Краснодар" нацелился на КрыховякаФото: инстаграм Крыховяка

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк попал в сферу интересов "Краснодара".

Как сообщает журналист Максим Алланазаров, "быки" уже ведут переговоры с 31-летним поляком, однако стороны далеки от договоренности из-за высоких финансовых запросов футболиста.

Соглашение Крыховяка с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Крыховяк провел 35 игр, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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