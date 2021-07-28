"Краснодар" нацелился на Крыховяка
Фото: инстаграм Крыховяка
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк попал в сферу интересов "Краснодара".
Как сообщает журналист Максим Алланазаров, "быки" уже ведут переговоры с 31-летним поляком, однако стороны далеки от договоренности из-за высоких финансовых запросов футболиста.
Соглашение Крыховяка с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Крыховяк провел 35 игр, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
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