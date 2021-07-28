"Фиорентина" ищет Кокорину новый клуб
Фото твиттер "Фиорентины"
Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин близок к уходу из клуба.
По сведениям Calciomercato, 30-летний россиянин не входит в планы флорентийского клуба, поэтому ему уже ищут новую команду.
Отмечается, что услуги Кокорина были предложены клубам из России и Турции.
Кокорин перешел в "Фиорентину" минувшей зимой. За это время он принял участие всего в четырех играх.
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