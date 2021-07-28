"Спартак" получил два предложения по Роше

Теги спартак москвапедро рошагремиоинтернасьонал

"Спартак" получил два предложения по РошеФото: инстаграм Роши

Нападающий "Спартака" Педро Роша близок к возвращению в Бразилию.

По сведениям FBI Tricolor, арендовать 26-летнего игрока хотят "Гремио" и "Интернасьонал".

Отмечается, что оба предложения идентичны, поэтому выбор клуба будет зависеть от футболиста.

"Спартак" приобрел Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро. За это время он успел побывать в аренде в "Крузейро" и "Фламенго".

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