"Мидтъюлланд" выбил "Селтик", ПСВ добил "Галатасарай": все результаты 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов 28 июля

Фото: твиттер "Селтика"

В среду, 28 июля, завершился 2-й отборочный раунд Лиги Чемпионов.

Из основных событий дня стоит отметить вылет "Селтика" от "Мидтъюлланд", а также победу ПСВ над "Галатасараем".

По итогам дня в 3-й раунд ЛЧ пробились "Шериф", "Олимпиакос", "ЧФР Клуж", "Мидтъюлланд", ПСВ, "Лудогорец", "Янг Бойз", "Црвена Звезда" и "Спарта" Прага.

"Шериф" Молдова - "Алашкерт" Армения 3:1, первый матч - 1:0

Голы: Глишич, 11 - 0:1, Дуланто, 15 - 1:1, Луваннор, 23 - 2:1, Тилль (пен), 87 - 3:1

"Нефтчи" Азербайджан - "Олимпиакос" Греция 0:1, первый матч - 0:1

Гол: Масурас, 15 - 0:1

"ЧФР" Румыния - "Линкольн" Гибралтар 2:0, первый матч - 2:1

Голы: Сестор, 18 - 1:0, Сигурйонссон, 58 - 2:0

"Галатасарай" Турция - ПСВ Нидерланды 1:2, первый матч - 1:5

Голы: Мадуэке, 37 - 0:1, ван Гинкел, 59 - 0:2, Диань, 84 - 1:2

"Лудогорец" Болгария - "Мура" Словения 3:1, первый матч - 0:0

Голы: Сотириу, 4 - 1:0, Хорват, 64 - 1:1, Ману, 82 - 2:1, Каули, 90 - 3:1

"Янг Бойз" Швейцария - "Слован Братислава" Словакия 3:2, первый матч - 0:0

Голы: Сьебатшо (пен), 10 - 1:0, Гарсия, 24 - 2:0, Эбишер, 48 - 3:0, Хенти, 58 - 3:1, Хенти, 62 - 3:2

"Мидтьюлланд" Дания - "Селтик" Шотландия 2:1, первый матч - 1:1

Голы: Макгрегор, 48 - 0:1, Мабил, 61 - 1:1, Нвадике, 94 - 2:1

"Спарта" Прага Чехия - "Рапид Вена" Австрия 2:0, первый матч - 1:2

Голы: Моберг-Карлссон (пен), 16 - 1:0, Пешек, 81 - 2:0

"Црвена Звезда" Сербия - "Кайрат" Казахстан 5:0, первый матч - 1:2

Голы: Катаи, 9 - 1:0, Дьони, 21 - 2:0, Катаи, 42 - 3:0, Иванич, 49 - 4:0, Фалько, 56 - 5:0

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