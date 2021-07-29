Эдегор может снова покинуть "Реал"
Фото: инстаграм Эдегора
Хавбек "Реала" Мартин Эдегор может снова покинуть клуб.
По сведениям Marca, 22-летний норвежец может уйти в аренду, несмотря на то, что клуб обещает ему предоставлять игровое время.
Ранее сообщалось, что Эдегор может вернуться в "Арсенал", за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.
Эдегор перешел в "Реал" в 2015 году. За это время он провел за основную команду всего 11 матчей.
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Леванте
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|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
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