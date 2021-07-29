Эдегор может снова покинуть "Реал"

Фото: инстаграм Эдегора

Хавбек "Реала" Мартин Эдегор может снова покинуть клуб.

По сведениям Marca, 22-летний норвежец может уйти в аренду, несмотря на то, что клуб обещает ему предоставлять игровое время.

Ранее сообщалось, что Эдегор может вернуться в "Арсенал", за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

Эдегор перешел в "Реал" в 2015 году. За это время он провел за основную команду всего 11 матчей.

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