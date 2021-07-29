Журналист Скира раскрыл детали перехода Шомуродова в "Рому"

Фото: инстаграм Шомуродова

Форвард "Дженоа" Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в "Роме".

Как сообщает журналист Николо Скира, "волки" арендовали футболиста с обязательством выкупа за 16 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Кроме того, "Дженоа" полагается процент от последующей продажи.

Напомним, что Шомуродов перешел в "Дженоа" из "Ростова". За итальянский клуб он провел 32 игры, забил 8 голов и отдал два ассиста.

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