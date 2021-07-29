"Челси" согласовал зарплату с Кунде

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"Челси" согласовал зарплату с Кунде Фото твиттер Жюля Кунде

"Челси" ведет переговоры по трансферу защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как сообщает журналист Николо Скира, "аристократы" договорились с футболистом об его зарплате. 22-летний француз будет получать 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

Таким образом, "Челси" осталось договориться с "Севильей" о сумме трансфера. Напомним, что "Севилья" оценивает игрока в 70-75 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Кунде четыре гола и один ассист в 49 играх.

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