"Вест Хэм" интересуется ветераном "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Джонса

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс может покинуть клуб.

Как сообщает Transfer News, в услугах 29-летнего игрока заинтересован "Вест Хэм".

Джонс выступает за "МЮ" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

В прошлом сезоне Джонс не провел за "МЮ" ни одного матча.

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