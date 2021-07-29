"Вест Хэм" интересуется ветераном "Манчестер Юнайтед"

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"Вест Хэм" интересуется ветераном "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Джонса

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс может покинуть клуб.

Как сообщает Transfer News, в услугах 29-летнего игрока заинтересован "Вест Хэм".

Джонс выступает за "МЮ" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

В прошлом сезоне Джонс не провел за "МЮ" ни одного матча.

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