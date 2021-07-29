Диктор стадиона "Порту" должен выплатить штраф за оскорбление Роналду

Теги портуювентускриштиану роналду

Диктор стадиона "Порту" должен выплатить штраф за оскорбление РоналдуФото: инстаграм Роналду

Португальская федерация футбола обязала диктора стадиона "Порту" Фернандо Саула заплатить штраф за оскорбление Криштиану Роналду и его семьи.

По сведениям Football Italia, диктору назначен штраф в размере 1430 евро.

Напомним, что Саула позволил себе оскорбительные высказывания после игры 1/8 финала Лиги Чемпионов, в которой "Порту" одолел "Ювентус" со счетом 2:1.

Диктор в инстаграме назвал Роналду "свиньей", а его мать "беззубой старухой".

Читайте также: У сестры Роналду пневмония из-за коронавируса. Её госпитализировали. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Сочи" вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций

"Сочи" вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов