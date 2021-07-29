Диктор стадиона "Порту" должен выплатить штраф за оскорбление Роналду

Фото: инстаграм Роналду

Португальская федерация футбола обязала диктора стадиона "Порту" Фернандо Саула заплатить штраф за оскорбление Криштиану Роналду и его семьи.

По сведениям Football Italia, диктору назначен штраф в размере 1430 евро.

Напомним, что Саула позволил себе оскорбительные высказывания после игры 1/8 финала Лиги Чемпионов, в которой "Порту" одолел "Ювентус" со счетом 2:1.

Диктор в инстаграме назвал Роналду "свиньей", а его мать "беззубой старухой".

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