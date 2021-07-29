"Манчестер Сити" презентовал новую гостевую форму
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" показал новую гостевую форму на сезон 2021/22.
Новый комплект "горожан" выполнен в белых цветах с лазурными вставками впереди и на рукавах. В презентации принимал участие Александр Зинченко.
Напомним, что техническим спонсором "Манчестер Сити" является Puma.
Новый сезон АПЛ начнется 14 августа. "Сити" является действующим чемпионом.
Читайте также: "Манчестер Сити" хочет продлить контракты с половиной основного состава. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Вест Хэм" арендовал голкипера ПСЖ
-
"Сочи" вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
-
"Манчестер Сити" презентовал новую гостевую форму
-
Диктор стадиона "Порту" должен выплатить штраф за оскорбление Роналду
-
"Спартак" дозаявил Понсе на сезон РПЛ
-
"Фиорентина" Кокорина уничтожила итальянский клуб
-
Дриусси перешел в клуб суперзвезды Голливуда
-
Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)
-
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за форварда "Фиорентины" Кокорина
-
Названа зарплата Шомуродова в случае перехода в "Рому"
-
Непомнящий высказался о совмещении Карпиным постов в сборной России и "Ростове"
-
"Ливерпулю" предложили купить Погба
-
"Атлетико" теряет бразильского новичка
-
"Севилья" назвала "Челси" новую цену на Кунде
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с основным хавбеком
-
Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче (видео)
-
Сигурдссон близок к переходу в итальянский клуб
-
"Верона" близка к трансферу полузащитника "Манчестер Сити"
-
Агент Джикии рассказал о ситуации с новым контрактом игрока со "Спартаком"
-
Мбаппе рассказал о своей мечте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18