"Манчестер Сити" презентовал новую гостевую форму

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" показал новую гостевую форму на сезон 2021/22.

Новый комплект "горожан" выполнен в белых цветах с лазурными вставками впереди и на рукавах. В презентации принимал участие Александр Зинченко.

Напомним, что техническим спонсором "Манчестер Сити" является Puma.

Новый сезон АПЛ начнется 14 августа. "Сити" является действующим чемпионом.

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