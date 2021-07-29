"Манчестер Сити" презентовал новую гостевую форму

Теги манчестер ситиалександр зинченко

"Манчестер Сити" презентовал новую гостевую формуФото: инстаграм "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" показал новую гостевую форму на сезон 2021/22.

Новый комплект "горожан" выполнен в белых цветах с лазурными вставками впереди и на рукавах. В презентации принимал участие Александр Зинченко.

Напомним, что техническим спонсором "Манчестер Сити" является Puma.

Новый сезон АПЛ начнется 14 августа. "Сити" является действующим чемпионом.

Читайте также: "Манчестер Сити" хочет продлить контракты с половиной основного состава. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Сочи" вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций

"Сочи" вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов