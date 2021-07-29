"Вест Хэм" арендовал голкипера ПСЖ
Фото: сайт "Вест Хэма"
Голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля перебрался в "Вест Хэм".
Как сообщает сайт клуба, "молотобойцы" арендовали 28-летнего француза до конца сезона с возможностью выкупа.
Прошлый сезон Ареоля провел в аренде в "Фулхэме". Он провел 36 игр и пропустил 48 голов.
По итогам прошлого сезона "Вест Хэм" вышел в групповую стадию Лиги Европы.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
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|12
|Саутгемптон
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
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