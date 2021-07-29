"Вест Хэм" арендовал голкипера ПСЖ

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"Вест Хэм" арендовал голкипера ПСЖФото: сайт "Вест Хэма"

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля перебрался в "Вест Хэм".

Как сообщает сайт клуба, "молотобойцы" арендовали 28-летнего француза до конца сезона с возможностью выкупа.

Прошлый сезон Ареоля провел в аренде в "Фулхэме". Он провел 36 игр и пропустил 48 голов.

По итогам прошлого сезона "Вест Хэм" вышел в групповую стадию Лиги Европы.

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