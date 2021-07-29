"Реал" определился со стоимостью Эдегора

Теги реал мадридмартин эдегор

"Реал" определился со стоимостью Эдегора Фото: инстаграм "Реала"

"Реал" может продать хавбека Мартина Эдегора.

По сведениям ESPN, мадридский клуб оценивает 22-летнего норвежца в 50 миллионов евро.

Однако руководство "Реала" хотело бы сохранить футболиста в команде и отпустит его только если он будет настаивать на уходе.

Напомним, что в прошлом сезоне Эдегор выступал в аренде за "Арсенал".

Читайте также: Эдегор может снова покинуть "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гацкан объявил о завершении карьеры

Гацкан объявил о завершении карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов