"Реал" определился со стоимостью Эдегора

Фото: инстаграм "Реала"

"Реал" может продать хавбека Мартина Эдегора.

По сведениям ESPN, мадридский клуб оценивает 22-летнего норвежца в 50 миллионов евро.

Однако руководство "Реала" хотело бы сохранить футболиста в команде и отпустит его только если он будет настаивать на уходе.

Напомним, что в прошлом сезоне Эдегор выступал в аренде за "Арсенал".

Читайте также: Эдегор может снова покинуть "Реал". | http://soccernews.ru