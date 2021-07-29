"Манчестер Сити" активизировался в переговорах по Грилишу

Фото: инстаграм Джека Грилиша

"Манчестер Сити" все еще ведет переговоры по трансферу полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, окончательное решение по трансферу игрока будет принято в ближайшие дни.

Отмечается, что "Астон Вилла" хочет сохранить футболиста и предлагает ему новое соглашение.

В прошлом сезоне на счету Грилиша 7 голов и 10 ассистов в 27 играх.

Читайте также: "Астон Вилла" предложила Грилишу огромную зарплату, чтобы удержать от ухода в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru