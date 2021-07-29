Гацкан объявил о завершении карьеры

Фото: инстаграм Гацкана

37-летний Александр Гацкан принял решение завершить карьеру.

"Спасибо всем клубам, болельщикам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена.

Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь", - написал Гацкан в инстаграме.

Гацкан наиболее известен по выступлениям за "Ростов". Также он играл в "Рубине" и "Крыльях Советов".

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