"Локомотив", "Шахтер" и еще два клуба борются за 19-летнего эквадорца

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"Локомотив", "Шахтер" и еще два клуба борются за 19-летнего эквадорцаФото: инстаграм Инкапиэ

Защитник "Тальереса" Пьеро Инкапье попал в сферу интересов "Локомотива".

По сведениям TuttoMercatoWeb, аргентинский клуб оценивает 19-летнего эквадорца в 7 миллионов евро без учета бонусов.

Стоит отметить, что на футболиста также претендуют "Байер", "Наполи" и "Шахтер". Неаполитанцы уже сделали предложение в размере 5 миллионов.

В текущем сезоне Инкапье провел 19 матчей, но результативными действиями не отличился.

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