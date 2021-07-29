"Нижний Новгород" объявил о подписании защитника сборной Венгрии
Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"
Защитник Акош Кечкеш стал игроком "Нижнего Новгорода".
Как сообщает сайт клуба, 25-летний игрок заключил контракт до лета 2023 года.
Последним клубом Кечкеша был "Лугано", за который он выступал с 2018 года.
Отметим, что Кечкеш был вызван на Евро-2020 в составе сборной Венгрии.
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