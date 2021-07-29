"Краснодар" не смог договориться по трансферу нападающего "Реал Сосьедада"
Фото: инстаграм Виллиана Жозе
"Краснодар" интересовался форвардом "Реал Сосьедада" Виллианом Жозе.
Как сообщает Mundo Deportivo, краснодарский клуб не смог договориться по трансферу 29-летнего бразильца.
Отмечается, что на Виллиана Жозе претендует "Трабзонспор", который предлагает за игрока 6 миллионов евро. "Сосьедад" оценивает игрока в 8 миллионов.
Вторую половину прошлого сезоне Виллиан Жозе провел в "Вулверхэмптоне", где забил один гол в 18 играх.
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