"Краснодар" не смог договориться по трансферу нападающего "Реал Сосьедада"

Фото: инстаграм Виллиана Жозе

"Краснодар" интересовался форвардом "Реал Сосьедада" Виллианом Жозе.

Как сообщает Mundo Deportivo, краснодарский клуб не смог договориться по трансферу 29-летнего бразильца.

Отмечается, что на Виллиана Жозе претендует "Трабзонспор", который предлагает за игрока 6 миллионов евро. "Сосьедад" оценивает игрока в 8 миллионов.

Вторую половину прошлого сезоне Виллиан Жозе провел в "Вулверхэмптоне", где забил один гол в 18 играх.

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