Ди Марцио: "Дженоа" и "Рома" закрыли трансфер Шомуродова

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Ди Марцио: "Дженоа" и "Рома" закрыли трансфер Шомуродова Фото: инстаграм Шомуродова

Нападающий "Дженоа" Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в "Роме".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, римский клуб арендует Шомуродова с обязательством выкупа, стоимость сделки - 17,5 миллиона евро и 2,5 миллиона потенциальных бонусов. Также "Дженоа" полагается 10% от будущей перепродажи.

Отмечается, что подписание контракта должно состояться в понедельник, 2 августа.

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