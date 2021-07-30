"Венеция" арендовала Сигурдссона у ЦСКА

Фото: сайт ЦСКА

Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон перешел в "Венецию".

Как сообщает сайт "армейцев", итальянский клуб арендовал 22-летнего игрока до конца сезона без права выкупа.

Напомним, что в новом сезоне "Венеция" будет выступать в Серии А.

Контракт Сигурдссона с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне на его счету два гола и четыре ассиста в 31 матче.

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