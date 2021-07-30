"Ливерпуль" продлил контракт с Александром-Арнольдом

Фото: сайт "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд продлил соглашение с клубом.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт 22-летнего игрока рассчитан до лета 2025 года.

Александр-Арнольд выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. За это время он провел 179 игр, в которых забил 10 голов и отдал 44 ассиста.

Напомним, что из-за повреждения англичанин вынужден был пропустить Евро-2020.

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