Виллиан ищет себе новый клуб
Фото: инстаграм Виллиана
Вингер "Арсенала" Виллиан близок к уходу из клуба.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 32-летний бразилец хочет покинуть "канониров" и уже занимается поиском нового клуба.
Также Романо опровергает слухи о переговорах Виллиана с "Аль-Ахли".
Виллиан перешел в "Арсенал" в 2020 году. Его контракт действует до лета 2023 года.
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|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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