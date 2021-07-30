Виллиан ищет себе новый клуб

Фото: инстаграм Виллиана

Вингер "Арсенала" Виллиан близок к уходу из клуба.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 32-летний бразилец хочет покинуть "канониров" и уже занимается поиском нового клуба.

Также Романо опровергает слухи о переговорах Виллиана с "Аль-Ахли".

Виллиан перешел в "Арсенал" в 2020 году. Его контракт действует до лета 2023 года.

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