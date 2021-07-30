"Шахтер" обыграл "Львов" в матче УПЛ
Фото: ФК "Шахтер"
В рамках 2-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Львовом".
"ПФК Львов" - "Шахтер" 0:3
Голы: Траоре, 73 - 0:1, Дентиньо, 85 - 0:2, Педриньо, 90+4 - 0:3
"ПФК Львов": Костик, Бусько, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Якимец, Брикнер (Хамелюк, 83), Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Чиряк, Эрнест, Ныч (Альваро, 67).
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Тете, 64), Маркос Антонио, Степаненко, Тете (Марлос, 65), Алан Патрик (Педриньо, 72), Соломон, Траоре (Дентиньо, 84).
Читайте также: "Динамо" Киев показало форму на новый сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Зенит" согласовал трансфер Белотти
-
"Шахтер" обыграл "Львов" в матче УПЛ
-
"Спартак" одолел "Крылья Советов", "Рубин" разгромил "Арсенал"
-
Виллиан ищет себе новый клуб
-
"Ливерпуль" продлил контракт с Александром-Арнольдом
-
"Венеция" арендовала Сигурдссона у ЦСКА
-
"Арсенал" намерен продлить контракт с Джакой
-
"Ливерпуль" близок к продлению контрактов с двумя основными игроками
-
1
"Барселона" просит лидеров команды о понижении зарплаты
-
Сульшер высказался по поводу развития "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги
-
Артета прокомментировал подписание Уайта в "Арсенал"
-
Лунин останется в "Реале"
-
Официально: Бен Уайт - игрок "Арсенала"
-
Почеттино поделился мнением о вратарской позиции в ПСЖ
-
Шомуродов подпишет контракт с "Ромой" в ближайшее время
-
"Милан" переключился на футболиста "Челси" из-за неудачи в переговорах по Влашичу
-
Стали известны детали контракта Алабы с "Реалом"
-
"Ювентус" не сомневается в подписании Локателли
-
Стали известны сроки восстановления Рэшфорда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13