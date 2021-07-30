"Шахтер" обыграл "Львов" в матче УПЛ

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"Шахтер" обыграл "Львов" в матче УПЛФото: ФК "Шахтер"

В рамках 2-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Львовом".

"ПФК Львов" - "Шахтер" 0:3

Голы: Траоре, 73 - 0:1, Дентиньо, 85 - 0:2, Педриньо, 90+4 - 0:3

"ПФК Львов": Костик, Бусько, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Якимец, Брикнер (Хамелюк, 83), Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Чиряк, Эрнест, Ныч (Альваро, 67).

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Тете, 64), Маркос Антонио, Степаненко, Тете (Марлос, 65), Алан Патрик (Педриньо, 72), Соломон, Траоре (Дентиньо, 84).

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