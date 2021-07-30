"Зенит" согласовал трансфер Белотти

Фото: инстаграм Белотти

"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Торино" Андреа Белотти.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, питерский клуб заплатит за игрока 30 миллионов евро.

Самому футболисту предложен контракт на четыре года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон с учетом бонусов.

Контракт Белотти с клубом истекает следующим летом. Напомним, что он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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