"Зенит" согласовал трансфер Белотти
Фото: инстаграм Белотти
"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Торино" Андреа Белотти.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, питерский клуб заплатит за игрока 30 миллионов евро.
Самому футболисту предложен контракт на четыре года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон с учетом бонусов.
Контракт Белотти с клубом истекает следующим летом. Напомним, что он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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