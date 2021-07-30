"Зенит" согласовал трансфер Белотти

Теги зенит санкт-петербургториноандреа белоттитрансферы

"Зенит" согласовал трансфер БелоттиФото: инстаграм Белотти

"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Торино" Андреа Белотти.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, питерский клуб заплатит за игрока 30 миллионов евро.

Самому футболисту предложен контракт на четыре года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон с учетом бонусов.

Контракт Белотти с клубом истекает следующим летом. Напомним, что он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

Читайте также: Азмун близок к переходу "Байер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" одолел "Крылья Советов", "Рубин" разгромил "Арсенал"

"Спартак" одолел "Крылья Советов", "Рубин" разгромил "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов