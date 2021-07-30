16-летний Пиняев дебютировал в РПЛ
Фото: инстаграм Сергея Пиняева
Хавбек "Крыльев Советов" Сергей Пиняев дебютировал в РПЛ.
16-летний игрок появился на поле на 76-й минуте матча против "Спартака".
Таким образом, Пиняев дебютировал в РПЛ в возрасте 16 лет, 8 месяцев и 28 дней. Раньше него дебютировали в лиге только три футболиста - Сергей Ревякин (ЦСКА, 2011 - 16 лет, 7 месяцев и 25 дней), Максим Ставцев ("Ростов", 2020 - 16 лет, 4 месяца и 21 день) и Алексей Ребко ("Спартак", 2002 - 16 лет 2 месяца 17 дней).
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