"Байер" намекнул на переход Азмуна

Фото: инстаграм Азмуна

"Байер" в своем твиттере намекнул на грядущий трансфер нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

Немецкий клуб сделал публикацию, в которой есть эмодзи с буквой "А" и голой футболкой.

Свой комментарий под записью оставил "Рубин", который напомнил, что им полагается 20% от суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что "Байер" заплатит за Азмуна 14 миллионов евро плюс бонусы.

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