"Байер" намекнул на переход Азмуна
Фото: инстаграм Азмуна
"Байер" в своем твиттере намекнул на грядущий трансфер нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
Немецкий клуб сделал публикацию, в которой есть эмодзи с буквой "А" и голой футболкой.
Свой комментарий под записью оставил "Рубин", который напомнил, что им полагается 20% от суммы трансфера.
Ранее сообщалось, что "Байер" заплатит за Азмуна 14 миллионов евро плюс бонусы.
Читайте также: Названа возможная зарплата Азмуна в "Байере". | http://soccernews.ru
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